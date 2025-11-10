Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 10:33

Суперкомпьютер назвал фаворита на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом РПЛ

Эдуард Сперцян («Краснодар») радуется в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Сперцян («Краснодар») радуется в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона, сообщается в Telegram-канале сервиса. По данным анализа, вероятность победы клуба составляет 31,6%.

На втором месте в списке фаворитов находится московский ЦСКА — его шансы оцениваются в 30,4%. Замыкает тройку «Зенит» с вероятностью 27,1%. Четвертую позицию занимает «Локомотив» — 9,1%.

На пятой и шестой позиции расположились «Спартак» (0,9%) и «Балтика» (0,8%). По итогам первой половины сезона внизу таблицы оказались «Пари НН» и «Сочи», набравшие по восемь очков, — об их первенстве речи не идет.

Ранее московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина показало худший старт в РПЛ за 19 лет, набрав 17 очков после 15 туров. Команда пропустила 23 мяча — это стало вторым худшим показателем в истории клуба. После домашнего поражения от «Акрона» «Динамо» опустилось на девятое место в турнирной таблице.

До этого контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности. Решение принято за действия, приведшие к утрате клубом профессионального статуса и неисполнению финансовых обязательств перед ФИФА, которые сохранялись более шести месяцев.

РПЛ
статистики
прогнозы
футбол
