Бывшего инвестора «Химок» пожизненно отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова от любой футбольной деятельности, сообщил глава комитета Артур Григорьянц. По его словам, такое решение принято за действия, приведшие к утрате клубом профессионального статуса и неисполнению финансовых обязательств перед ФИФА.

За недобросовестные и неразумные действия, которые привели к утрате профессионального статуса клуба по неспортивным причинам... запретить Туфану Садыгову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно, — заявил Григорьянц.

В комитете пояснили, что Садыгов рассматривался как лицо, контролирующее деятельность «Химок» и определявшее финансовую политику клуба. Отмечается, что экс-инвестор не исполнял финансовые обязательства перед международной федерацией футбола более шести месяцев, что стало одной из причин жесткой санкции.

Ранее петербургский клуб «Зенит» подал судебный иск о взыскании 77,4 млн рублей к обанкротившемуся клубу «Химки». Однако документы были оставлены без движения до 6 ноября из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины.