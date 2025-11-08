Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:30

«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года

Карпин выдал худший старт «Динамо» за 19 лет среди всех тренеров

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Футбольный тренер Валерий Карпин показал худший старт с московским «Динамо» за последние 19 лет, сообщает Opta в русскоязычном Telegram-канале. В субботу, 8 ноября, команда на своем поле проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

Карпин возглавил «Динамо» перед началом сезона. После 15 туров РПЛ клуб набрал 17 очков — это худший результат с 2006 года, когда при Юрии Семине команда взяла 10 очков и тренер покинул пост после 15-го тура.

По пропущенным голам Карпин также уступил большинству предшественников: за первые 15 матчей «Динамо» пропустило 23 мяча — больше было только в 2001 году при Александре Новикове (26).

После 15 туров бело-голубые занимают девятое место в таблице. Следующий матч команда проведет 23 ноября дома против махачкалинского «Динамо». В прошлом сезоне при Марцеле Личке «Динамо» набрало 30 баллов в первом круге.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт заявил, что Карпина могут уволить из московского «Динамо», только если команда окажется в нижней части турнирной таблицы. По его мнению, этого не произойдет.

футбол
Валерий Карпин
спорт
Динамо
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.