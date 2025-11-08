«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года

«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года Карпин выдал худший старт «Динамо» за 19 лет среди всех тренеров

Футбольный тренер Валерий Карпин показал худший старт с московским «Динамо» за последние 19 лет, сообщает Opta в русскоязычном Telegram-канале. В субботу, 8 ноября, команда на своем поле проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

Карпин возглавил «Динамо» перед началом сезона. После 15 туров РПЛ клуб набрал 17 очков — это худший результат с 2006 года, когда при Юрии Семине команда взяла 10 очков и тренер покинул пост после 15-го тура.

По пропущенным голам Карпин также уступил большинству предшественников: за первые 15 матчей «Динамо» пропустило 23 мяча — больше было только в 2001 году при Александре Новикове (26).

После 15 туров бело-голубые занимают девятое место в таблице. Следующий матч команда проведет 23 ноября дома против махачкалинского «Динамо». В прошлом сезоне при Марцеле Личке «Динамо» набрало 30 баллов в первом круге.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт заявил, что Карпина могут уволить из московского «Динамо», только если команда окажется в нижней части турнирной таблицы. По его мнению, этого не произойдет.