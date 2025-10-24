Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:22

Названо единственное условие увольнения Карпина из «Динамо»

Тренер Раппопорт: Карпина уволят из «Динамо», если команда будет внизу РПЛ

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Тренера Валерия Карпина могут уволить из московского «Динамо» только если команда окажется в нижней части турнирной таблицы, заявил NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт. По его мнению, этого не произойдет.

Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-м-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода? Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в «Динамо» уже работают в других командах, тот же Станислав Черчесов в «Ахмате». Сейчас сложно найти замену из российских специалистов, я не говорю про иностранцев, сказал Раппопорт.

«Зенит» сыграет против «Динамо» в воскресенье, 26 октября. На данный момент команда Сергея Семака находится на четвертом месте с 23 очками. Динамо» расположилось на восьмой позиции. В активе команды Карпина 16 очков.

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что бело-голубые способны дать бой «Зениту» в центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В то же время, по его мнению, команда Семака сильнее по составу и является явным фаворитом.

