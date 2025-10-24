«Даст бой»: экс-футболист «Динамо» верит в команду в матче против «Зенита»

Московское «Динамо» даст бой «Зениту» в центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя это будет сделать тяжело, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и бело-голубых Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Сергея Семака сильнее по составу и является явным фаворитом.

«Зенит» играет у себя дома, нужны очки. По составу они сильнее, поэтому «Зенит» является явным фаворитом. «Зенит» и «Краснодар» остаются главными претендентами на чемпионство, есть еще московские клубы, которые тоже будут бороться, — сказал Булыкин.

Он считает, что после зимней паузы «Динамо» может прибавить и показать хороший результат. По мнению Булыкина, руководство клуба перед перерывом в чемпионате будет определять будущее Валерия Карпина, исходя из того, как команда играет и какое место занимает в турнирной таблице.

«Зенит» сыграет против «Динамо» в воскресенье, 26 октября. На данный момент команда Семака находится на четвертом месте с 23 очками. Динамо» расположилось на восьмой позиции. В активе команды Карпина 16 очков.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт назвал команду Семака фаворитом в матче против «Динамо». По его мнению, после ухода Марцела Лички Карпин ухудшил результаты столичной команды.