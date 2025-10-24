Экс-тренер «Зенита» назвал фаворита матча против «Динамо»

«Зенит» потерял достаточно очков в начале чемпионата, хоть и находится недалеко от лидеров, поэтому команде Сергея Семака надо обязательно обыгрывать московское «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт. По его мнению, после ухода Марцела Лички Валерий Карпин ухудшил результаты столичной команды.

«Динамо» неважно стартовало. После Лички Карпин не улучшил ситуацию, а пожалуй ухудшил. По последним играм, кажется, «Динамо» стало набирать обороты, но «Зенит» все равно значительно сильнее. У «Динамо» не самая надежная линия обороны, есть медленные игроки. Если в атаке «Зенит» сыграет быстро, агрессивно, то выиграет матч. В то же время «Динамо» может создать проблемы для обороны «Зенита», стал играть Константин Тюкавин, есть другие яркие футболисты. Но я думаю будет не результативный матч, — считает Раппопорт.

Он отметил, что по своему составу «Зенит» остается претендентом на чемпионство. По словам Раппопорта, в Российской премьер-лиге (РПЛ) выросла конкуренция, и сейчас четыре-пять клубов бьются за первое место.

«Зенит» сыграет против «Динамо» в воскресенье, 26 октября. На данный момент команда Семака находится на четвертом месте с 23 очками. Динамо» расположилось на восьмой позиции. В активе команды Карпина 16 очков.

