Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:56

Экс-тренер «Зенита» назвал фаворита матча против «Динамо»

Тренер Раппопорт: «Зенит» значительно сильнее и должен обыгрывать «Динамо»

Андрей Мостовой (Зенит), Александр Ерохин (Зенит) и Лусиано (Зенит) Андрей Мостовой (Зенит), Александр Ерохин (Зенит) и Лусиано (Зенит) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«Зенит» потерял достаточно очков в начале чемпионата, хоть и находится недалеко от лидеров, поэтому команде Сергея Семака надо обязательно обыгрывать московское «Динамо», заявил NEWS.ru экс-тренер «Зенита» Борис Раппопорт. По его мнению, после ухода Марцела Лички Валерий Карпин ухудшил результаты столичной команды.

«Динамо» неважно стартовало. После Лички Карпин не улучшил ситуацию, а пожалуй ухудшил. По последним играм, кажется, «Динамо» стало набирать обороты, но «Зенит» все равно значительно сильнее. У «Динамо» не самая надежная линия обороны, есть медленные игроки. Если в атаке «Зенит» сыграет быстро, агрессивно, то выиграет матч. В то же время «Динамо» может создать проблемы для обороны «Зенита», стал играть Константин Тюкавин, есть другие яркие футболисты. Но я думаю будет не результативный матч, — считает Раппопорт.

Он отметил, что по своему составу «Зенит» остается претендентом на чемпионство. По словам Раппопорта, в Российской премьер-лиге (РПЛ) выросла конкуренция, и сейчас четыре-пять клубов бьются за первое место.

«Зенит» сыграет против «Динамо» в воскресенье, 26 октября. На данный момент команда Семака находится на четвертом месте с 23 очками. Динамо» расположилось на восьмой позиции. В активе команды Карпина 16 очков.

Ранее ЦСКА направил официальный запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Клуб просят оценить судейство в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

ФК Зенит
Динамо
РПЛ
команды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.