ЦСКА решил оспорить эпизод разгромно проигранного матча с «Локомотивом» ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за матча с «Локомотивом»

Столичный футбольный клуб ЦСКА направил официальный запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), пишет Sport24. Футболисты просят оценить судейство в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Представители ЦСКА оспаривают решение арбитра, который не назначил 11-метровый удар после предполагаемой игры рукой защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в штрафной площади. Инцидент произошел на 32-й минуте поединка, когда после удара головой армейского защитника Игоря Дивеева мяч, по мнению ЦСКА, попал в руку Монтеса. Главный судья матча Иван Абросимов после консультации с системой VAR принял решение не назначать пенальти в ворота «Локомотива».

Сама встреча, прошедшая на стадионе «Локомотива», завершилась победой хозяев со счетом 3:0. За железнодорожников отличились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьев — в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко — на 88-й минуте.

После 12 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» занимает второе место, уступая лидеру по дополнительным показателям. ЦСКА в свою очередь расположился на третьей строчке, имея в активе 24 балла.

