Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер

Бывший российский футболист Владимир Быстров в рамках шоу «О, родной футбол!» призвал нападающего «Зенита» Александра Соболева перестать играть в компьютерные игры. Он отметил, что вместо 28-летнего игрока лучше выпускать на поле воспитанника, который «хотя бы пробежит с довольным лицом».

Смотрит на мяч, три шага сделал... Другие борются, а он стоит. Если бы я был в команде, сказал бы: «Соболев, иди ты [отсюда] уже реально, пожалуйста. Иди уже в другой клуб, блин. Выйди из своего, блин, компьютера. Хорош стрелять! Иди в футбол поиграй! В Самару вон, в „Акрон“, куда угодно», — заявил Быстров.

Ранее «Зенит» в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

Счет открыл защитник Нуралы Алип, который головой забил гол в уже пустые ворота. Во втором тайме преимущество удвоил полузащитник Густаво Мантуан ударом с пенальти. Еще одним 11-метровым «Зенит» поставил точку во встрече, мяч забил Андрей Мостовой.

После 12 матчей «Зенит» имеет в активе 23 очка и занимает четвертую строчку в таблице, отставая от лидеров всего на три очка.