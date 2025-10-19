Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:12

«Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи»

«Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи» со счетом 3:0

Луис Энрике («Зенит») и Сергей Волков («Сочи») во время матча Луис Энрике («Зенит») и Сергей Волков («Сочи») во время матча Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Футбольный клуб «Зенит» крупно обыграл команду «Сочи» на выезде, сообщил «Чемпионат». Встреча в рамках 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0.

Счет открыл защитник Нуралы Алип, который головой забил гол в уже пустые ворота. Во втором тайме преимущество удвоил полузащитник Густаво Мантуан ударом с пенальти. Еще одним 11-метровым пасом со штрафной «Зенит» поставил точку во встрече, мяч забил Андрей Мостовой.

После 12 матчей «Зенит» имеет в активе 23 очка и занимает четвертую строчку в таблице, отставая от лидеров всего на три очка. Следующий матч команда проведет в среду, 22 октября. В шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом».

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в игре против «Локомотива». Несмотря на это, Дивеев провел на поле все 90 минут, но его команда проиграла железнодорожникам со счетом 0:3.

ФК Зенит
футбол
матчи
РПЛ
