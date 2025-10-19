Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча Защитник ЦСКА Дивеев получил травму носа во время матча с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил перелом носовой перегородки в игре 12-го тура РПЛ против «Локомотива», сообщила пресс-служба футбольного клуба. Травма была получена непосредственно во время матча. Несмотря на повреждение, Дивеев провел на поле все 90 минут, его команда проиграла железнодорожникам со счетом 0:3.

Из-за травмы футболист гарантированно пропустит следующую игру: кубковый матч с тольяттинским «Акроном», который состоится 21 октября. Однако есть вероятность, что Дивеев сможет выйти на поле уже в 13-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» 25 октября.

Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева на встрече с ЦСКА не был случайностью. По его мнению, футболист наказал вратаря за ошибку. Он отметил, что после перехода футболиста из команды «Оренбург» в «Локомотив» поставил перед ним цель.

Также стало известно, что лучшим бомбардиром РПЛ является 20-летний Алексей Батраков из «Локомотива» — на его счету девять мячей. В топ-5 также вошел Воробьев.