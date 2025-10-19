Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 01:43

Галактионов высказался о голе Воробьева в матче с ЦСКА

Галактионов: гол Воробьева из нулевого угла в матче с ЦСКА не был случайным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева на встрече с ЦСКА не был случайностью, заявил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов, передает корреспондент NEWS.ru. По его мнению, футболист наказал вратаря за ошибку.

Он забил хороший мяч, провел хорошую игру. Поэтому надо поздравить его, но в то же время нельзя довольствоваться малым, — заявил Галактионов.

Он отметил, что после перехода футболиста из команды «Оренбург» в «Локомотив» поставил перед ним цель. Чтобы расти, нужно делать новые шаги, и тогда Воробьев станет спортсменом другого уровня, подытожил тренер.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол с нулевого угла в матче против ЦСКА 12-го тура Российской премьер-лиги. Футболисты встретились на «РЖД Арене» в Москве. Воробьев принес «Локомотиву» второе очко — команда обыграла ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил Алексей Батраков при помощи дальнего удара, а третий — Николай Комличенко.

Также стало известно, что лучшим бомбардиром РПЛ является 20-летний Алексей Батраков из «Локомотива» — на его счету девять мячей. В топ-5 также входит Дмитрий Воробьев. Он делит с шестью голами 3–5-ю позиции в списке голеадоров с Максимом Глушенковым из «Зенита» и сальвадорцем Брайаном Хилем из «Балтики».

