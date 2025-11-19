«Локомотив» договорился о продлении контракта с Галактионовым «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым с повышенной зарплатой

«Локомотив» продлит контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и его штабом на три года, сообщает «Чемпионат». Известно, что зарплата специалиста, которая составляет 5 млн рублей, будет увеличена. Также в новом соглашении Галактионова будут предусмотрены бонусы.

41-летний специалист возглавляет «Локомотив» с 2022 года. До работы в московском клубе Галактионов тренировал молодежные сборные России разных возрастов.

После первого круга Российской премьер-лиги железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. От первой строчки коллектив отделяют всего три балла. В следующем туре чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

Ранее тренер Ринат Билялетдинов предложил расширить чемпионат мира по футболу минимум до 72 команд. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в таком случае на мундиаль смогут попасть «все кому не лень». Также Билялетдинов добавил, что в прошлом на чемпионаты мира, в которых было меньше участников, было действительно сложно отобраться.