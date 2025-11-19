Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 14:31

«Зайдут все, кому не лень»: Билялетдинов предложил расширить ЧМ по футболу

Тренер Билялетдинов предложил расширить чемпионат мира по футболу до 72 команд

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Чемпионат мира по футболу следует расширить минимум до 72 команд, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на более ранние мундиали, в которых участвовало меньше сборных, было действительно сложно отобраться.

Раньше было 16 команд на чемпионате мира. Вот туда пробиться действительно было сложно. Потом 24, потом согласились на 32, и то глаза разбегаются. Сейчас 48. Давайте сделаем 72 команды! Заходите, ребята, все, кому не лень. Все двери открыты. Сколько там федераций, 200? (В ФИФА официально входит 211 федераций — NEWS.ru). Треть попадет, уже хорошо. Может когда-нибудь и Бруней увидим на чемпионате мира, — заявил Билялетдинов.

Ранее специалист заявил, что сборной Кюрасао не на что рассчитывать на чемпионате мира по футболу. Он отметил, что на пути на мундиаль эта национальная команда не обыграла ни одного серьезного соперника.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0.

сборные
чемпионат мира
футбол
тренер
