19 ноября 2025 в 14:13

Билялетдинов оценил шансы сборной Кюрасао на чемпионате мира по футболу

Билялетдинов: Кюрасао не обыграл ни одного серьезного соперника по пути на ЧМ

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Сборной Кюрасао не на что рассчитывать на чемпионате мира по футболу, заявил NEWS.ru тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на пути на мундиаль эта национальная команда не обыграла ни одного серьезного соперника.

Не на что рассчитывать на чемпионате мира. Кого они обыграли? Тринидад и Тобаго? Там, наверное, человек 15 наберется футболистов на все страну. Остальных с пляжа набрали и играют. Это просто квота на какую-то там конфедерацию. Соберут там всякие острова — Каймановы, Коморские, и делают из них отборочную группу, — заявил Билялетдинов.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0. Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве. Сборная Ямайки с 11 баллами финишировала второй и, став лучшей среди других команд, обеспечила себе право на участие в межконтинентальных стыковых матчах, где продолжит борьбу за участие в ЧМ-2026.

