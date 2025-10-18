Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 23:02

«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове

Тренер «Локомотива» Галактионов признался, что рад работать с Батраковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после уверенной победы над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил NEWS.ru, что рад возможности работать с восходящей звездой РПЛ Алексеем Батраковым. По его словам, молодой футболист не сразу пришел в команду с необходимыми навыками.

Батраков здесь растет. Конечно, благодаря своему таланту, но и, в том числе, нашей работе. Он адекватно воспринимает происходящее — это главное. Чувствую радость и счастье, но не только из-за Батракова. Мы — одна семья, — подчеркнул Галактионов.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников. Первый гол был забит на 17-й минуте полузащитником Алексеем Батраковым, который поразил ворота ударом из-за пределов штрафной площади.

До этого бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что коллектив будет претендовать на высокие места в этом сезоне. По его мнению, главный тренер Михаил Галактионов уже набрался опыта и сделал выводы.

футбол
Локомотив
МихаилГалактионов
РПЛ
Анастасия Кукова
А. Кукова
Виктор Байбаков
В. Байбаков
