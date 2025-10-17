Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:58

Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне

Сенников: «Локомотив» претендует на высокие места в РПЛ

Дмитрий Сенников Дмитрий Сенников Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с «Чемпионатом» выразил мнение, что коллектив будет претендовать на высокие места в этом сезоне. По его мнению, главный тренер Михаил Галактионов уже набрался опыта и сделал выводы.

Меньше переживаю за повторение прошлогоднего сценария «Локомотива». Галактионов уже набрался опыта, сделал выводы. Команда явно повзрослела, молодые игроки окрепли. Воробьев прибавил, Батраков. «Локомотив» набирается опыта, чтобы уже претендовать на высокие места. Надеюсь, на дистанции не будут допущены ошибки. Пока что «Локомотив» — единственная команда без поражений, — сказал Сенников.

Встреча «Локомотива» и ЦСКА в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги состоится 18 октября в 18:45 на стадионе «РЖД Арена». В турнирной таблице железнодорожники занимают второе место (23 очка), а армейцы — первое (24 очка).

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что матч «Локомотив» — ЦСКА завершится вничью. Он отметил, что армейцам будет непросто без Мойзеса и Игоря Акинфеева.

