Мостовой назвал фаворита матча «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» является небольшим фаворитом центрального матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за отсутствия защитника Мойзеса и вратаря Игоря Акинфеева, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, красно-зеленые прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мостовой считает, что вероятным исходом встречи станет ничья.

Ожидания немного непонятные из-за матчей сборных. Не знаешь и не понимаешь, что может произойти. У ЦСКА не будет Акинфеева и Мойзеса, одного из лучших защитников чемпионата. У «Локомотива» все нормально, у них может быть преимущество. Есть разница по сравнению с прошлым сезоном. Команды недавно играли в Кубке России, была равная игра. Предположительно, может быть ничья. Конкуренты «Локомотива» и ЦСКА будут только рады, — сказал Мостовой.

Ранее Мостовой призвал радоваться результату матча «Динамо» — «Локомотив». Он отметил, что игры без ошибок не бывает, и заявил, что их допускают даже великие. Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Локомотива».