«Локомотив» вернул лидерство в РПЛ после мощного разгрома ЦСКА

Московский «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, которые демонстрировали превосходство на протяжении всей встречи, передает корреспондент NEWS.ru.

Первый гол был забит на 17-й минуте полузащитником Алексеем Батраковым, который поразил ворота ударом из-за пределов штрафной площади. В компенсированное время первого тайма Дмитрий Воробьев удвоил преимущество своей команды, реализовав момент после ошибки вратаря армейцев Владислава Торопа. На 88-й минуте Николай Комличенко установил окончательный счет матча, забив третий гол.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар» по дополнительным показателям. ЦСКА с 24 очками занимает третью позицию. «Локомотив» остается единственной командой без поражений в текущем сезоне РПЛ.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что коллектив будет претендовать на высокие места в этом сезоне. По его мнению, главный тренер Михаил Галактионов уже набрался опыта и сделал выводы.