Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 22:19

«Локомотив» вернул лидерство в РПЛ после мощного разгрома ЦСКА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, которые демонстрировали превосходство на протяжении всей встречи, передает корреспондент NEWS.ru.

Первый гол был забит на 17-й минуте полузащитником Алексеем Батраковым, который поразил ворота ударом из-за пределов штрафной площади. В компенсированное время первого тайма Дмитрий Воробьев удвоил преимущество своей команды, реализовав момент после ошибки вратаря армейцев Владислава Торопа. На 88-й минуте Николай Комличенко установил окончательный счет матча, забив третий гол.

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар» по дополнительным показателям. ЦСКА с 24 очками занимает третью позицию. «Локомотив» остается единственной командой без поражений в текущем сезоне РПЛ.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что коллектив будет претендовать на высокие места в этом сезоне. По его мнению, главный тренер Михаил Галактионов уже набрался опыта и сделал выводы.

ЦСКА
Локомотив
РПЛ
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
Сирия намерена пересогласовать с РФ прежние соглашения
«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове
Стало известно, кого не коснутся новые правила утильсбора
«Не удалось»: в ЦСКА высказались о разгромном матче с «Локомотивом»
Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту
ХАМАС продолжает возвращать останки израильских заложников
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских аэропортов
«Локомотив» вернул лидерство в РПЛ после мощного разгрома ЦСКА
На Камчатке произошло землетрясение
Нью-Йорк восстал против политики Трампа
Арестованный Карапетян готов возглавить новую партию
Воробьев забил невероятный гол с нулевого угла в матче с ЦСКА
Трое мужчин открыли стрельбу в кафе из-за долгового спора
На Украине возмутились новыми военными реформами Сырского
Snapchat уличили в распространении опасной информации об оружии
Стало известно, как извержение вулкана на Гавайях повлияло на полеты
В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа
В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ
Финляндия раскрыла свою позицию по вопросу допуска российских лыжников
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.