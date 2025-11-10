Известный тренер назвал вероятного чемпиона России по футболу

В этом сезоне за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут бороться четыре команды, а именно «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, больше всего шансов имеют «Краснодар» и «Зенит».

За первое место будут бороться четыре клуба. «Краснодар» и «Зенит» — две команды, которые реально хорошо оснащены. Сейчас они теряют не так много очков. «Зенит» хромал на старте, но, кажется, сейчас ситуация налаживается. Это два главных претендента в борьбе за золото. Хотя и «Локомотив», у которого не совсем все просто, и ЦСКА ни в коем случае не будут останавливаться и тоже будут бороться за титул, — сказал Непомнящий.

Ранее суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом чемпионата России по футболу после первой половины сезона. По данным анализа, вероятность победы клуба составляет 31,6%. На втором месте в списке фаворитов находится московский ЦСКА — его шансы оцениваются в 30,4%. Замыкает тройку «Зенит» с вероятностью 27,1%. Четвертую позицию занимает «Локомотив» — 9,1%.