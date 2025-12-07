«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Футболисты «Краснодара» со счетом 3:2 одержали победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 40 очков и заняв первое место в турнирной таблице. Встреча, как уточняется, прошла в Краснодаре.

При этом забитыми мячами в составе победителей отличились Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70). У проигравших отличились Мойзес (11) и Матеус Алвес (90+1). На 68-й минуте Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ранее петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.