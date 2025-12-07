ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 23:29

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Футболисты «Краснодара» со счетом 3:2 одержали победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 40 очков и заняв первое место в турнирной таблице. Встреча, как уточняется, прошла в Краснодаре.

При этом забитыми мячами в составе победителей отличились Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70). У проигравших отличились Мойзес (11) и Матеус Алвес (90+1). На 68-й минуте Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ранее петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене».

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.

ЦСКА
ФК Краснодар
футбол
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года
«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе
«Сделайте Европу великой»: Дмитриев дал совет Сикорскому
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за пять часов
«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
Ушаков рассказал, что улучшило обстановку на встрече Путина и Уиткоффа
«Переодевшиеся солдаты»: Пушилин о дозачистке в Красноармейске
Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» россиянка вышла на свободу в ФРГ
Дуров высказался о победе Петра Яна в титульном поединке UFC
Стала известна судьба экипажа танкера Kairos
Мальчик получил травмы и ожоги из-за взрыва петарды
К Зеленскому обратились с резким призывом из-за территорий
Акула-нянька увидела растопыренные пальцы россиянки и начала кусаться
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В Сочи экстренно закрыли аэропорт
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.