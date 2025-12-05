ТИЭФ'25
Известный тренер назвал фаворита матча «Краснодар» — ЦСКА

Тренер Непомнящий назвал «Краснодар» фаворитом матча против ЦСКА

Эдуард Сперцян («Краснодар») и Данил Круговой (ЦСКА) Эдуард Сперцян («Краснодар») и Данил Круговой (ЦСКА) Фото: Александр Вильф/РИА Новости
«Краснодар» является фаворитом центрального матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Мурада Мусаева играет с чувством собственного достоинства.

«Краснодар» привык быть лидером. Они не нервничают, когда играют с фаворитами или аутсайдерами, ведут свою игру. У ЦСКА все в порядке, за исключением отсутствия забивного нападающего. Клуб никак не может решить эту проблему. Поэтому в этом плане фаворит «Краснодар», — заявил Непомнящий.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 7 декабря в 19:00 мск. Команда Мусаева находится на первом месте с 37 очками. ЦСКА расположился на второй позиции с 36 баллами.

Ранее Непомнящий в разговоре с NEWS.ru назвал «Спартак» более сыгранной командой, в отличие от «Динамо». Он считает, что Вадим Романов и Ролан Гусев должны продолжить работу в клубах, однако руководство команд придерживается иного мнения.

