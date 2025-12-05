«Нам труба»: ветеран ЦСКА обеспокоен матчем против «Краснодара»

«Краснодар» является фаворитом матча против ЦСКА, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран армейцев Владимир Пономарев. По его мнению, если команда Мурада Мусаева первой откроет счет, у столичного коллектива практически не будет шансов отыграться.

«Краснодар» набрал хорошую форму и находится на ходу. Они сделают все, чтобы выложиться на полную катушку и при своих зрителях уйти в отпуск с хорошим настроением. Армейцам будет трудно выиграть в такой ситуации. В последних встречах ЦСКА с трудом набирает очки и действует сумбурно. Очень тяжело превзойти их физически. Если «Краснодар» забьет первым и уйдет в глухую оборону, нам труба, — сказал Пономарев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 7 декабря в 19:00 мск. Команда Мусаева находится на первом месте с 37 очками. ЦСКА расположился на второй позиции с 36 баллами.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью NEWS.ru заявил, что «Краснодар» является фаворитом центрального матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. По его мнению, команда Мусаева играет с чувством собственного достоинства.