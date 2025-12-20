Погода в Москве отстала по нормам на полтора месяца Вильфанд: на выходных погода в Москве будет как в ноябре

В Москве установилась погода, характерная для начала ноября, хотя на календаре уже середина декабря, заявил ТАСС Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Похолоданий и значительных осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

Температурный режим в пятницу, субботу и воскресенье будет соответствовать климатическим нормам последнего месяца осени, пояснил синоптик. Ожидается, что сохранится пасмурная погода со слабыми осадками в пятницу и воскресенье. Столбики термометров будут колебаться в интервале от -2 до +2 градусов, что создает условия для образования гололедицы.

Погода отстает от своего климатического развития практически на полтора месяца, — указал Вильфанд.

Снежный покров в Московском регионе в течение всей недели не сформируется, предупредил он. Причиной тому является область высокого атмосферного давления, определяющая погодные условия.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что в конце декабря в Москве выпадет снег и придут морозы, что позволит снежному покрову сформироваться к новогодней ночи. Однако она отметила, что его высота будет ниже климатической нормы и составит от 7 до 10 см. По ее словам, погода изменится уже 22 или 23 декабря, после чего температура воздуха будет постепенно снижаться.