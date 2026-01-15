Шурин Лужкова Батурин вышел на свободу: за что он сидел, как живет, сестра

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин вышел на свободу после шести лет в колонии. За что он сидел, как живет Батурин, какие у него отношения с сестрой Еленой?

За что Батурин сидел в тюрьме, отношения с сестрой

В ноябре 2023 года суд в Москве приговорил Батурина к шести годам колонии. Также судья назначила ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств. В начале судебного разбирательства шурин Лужкова признал вину. Во время прений прокурор просил назначить ему 7,5 года колонии.

Дело против бизнесмена возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она обвинила брата в хищении 25% акций стоимостью 14 млрд рублей созданной ею компании «Интеко» путем обмана. Свою вину он признал не сразу.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, в колонии Батурин провел 2,5 года. Это был третий приговор бизнесмена. В 2011 году он получил условный срок за махинации с недвижимостью, в 2013 году его осудили на семь лет колонии за операции с векселями, в том числе той же компании «Интеко». В ней бизнесмен до 2006 года занимал пост вице-президента. В 2016 году оставшийся срок ему заменили штрафом.

После увольнения Батурина в 2006 году он около двух лет судился с сестрой. В результате в 2008 году стороны заключили мировое соглашение, но в 2010 году Виктор обвинил Елену в незаконном присвоении 25% акций «Интеко» и невыплате зарплаты за 2005 год на сумму 3,46 млрд рублей. В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Вдова Лужкова говорила, что не подписывала документ и что бумага фальшивая. Тогда же она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Иск бизнесмена к Батуриной был отклонен. Отношения между братом и сестрой Батуриными в СМИ часто характеризуются как напряженные.

Чем известен Батурин

В 1999–2005 годах Батурин был первым вице-президентом компании «Интеко». В 2003 году Батурин стал генеральным директором дочерней компании «Интеко» — «Интеко-Агро». СМИ писали, что в том же году ею были приобретены более десятка хозяйств в Белгородской области. В 2005 году областные власти выступили с обвинениями в адрес агрохолдинга: по их данным, он скупил земли по заниженным ценам, чтобы впоследствии их перепродать.

В 2006 году Виктор и Елена Батурины разделили бизнес: Виктор продал свою долю в компании сестре и получил часть активов «Интеко» — в том числе «Интеко-Агро» и «Интеко-Сочи». По другим данным, он получил 50% акций «Интеко-Агро» и плюс к этому весь сочинский бизнес компании. В январе 2006 года пресс-служба «Интеко» сообщила об увольнении Батурина, однако сам он подчеркивал, что ушел из «Интеко» добровольно. Официальные данные были опубликованы лишь в марте — сообщалось, что он ушел из компании в феврале 2006 года, а 17 марта акционеры ЗАО «Интеко» на внеочередном собрании приняли решение о выкупе у Батурина принадлежавшего ему пакета акций компании. По одной из версий, причиной увольнения бизнесмена стала его излишняя скандальность, вызвавшая недовольство сестры. По другой, разлад стал следствием событий вокруг конфликта с белгородскими властями. Через год Батурин заявил, что его уволили незаконно, так как ему якобы так и не показали официальный документ, подтверждающий это решение.

Батурин был женат на продюсере Яне Рудковской с 2001 года. СМИ писали о скандальном разводе пары, состоявшемся в апреле 2008 года. Согласно их брачному договору, Батурин должен был после развода перечислить на счет бывшей жены $5 млн, а также передать Рудковской все права на заключение контракта с Димой Биланом (она продюсировала его в то время, а Батурин, как сообщалось, вкладывал деньги в этот проект. — NEWS.ru). По этому же соглашению в собственность Рудковской должен был перейти и их бизнес в Сочи, с помещением, где располагались магазины и салон красоты. Но Батурин решил пересмотреть условия брачного договора, так как не хотел отдавать Яне бизнес в Сочи, писал KP.RU. Кроме того, Рудковской пришлось судиться с экс-супругом за двоих сыновей — Андрея и Николая.

В сентябре 2008 года Батурин разместил ролик, в котором в нелицеприятных выражениях высказывался о Рудковской, Билане и олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко, в результате чего все они одновременно подали иски в суд на него и администрацию сайта, где было размещено видео, потребовав 1,5 млн рублей компенсации морального вреда (по 500 тысяч рублей в пользу каждого истца). В июне 2009 года суд признал Батурина виновным и потребовал взыскать с него в пользу истцов по 50 тысяч рублей.

