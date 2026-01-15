Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:03

Осужденный за мошенничество шурин Лужкова вышел на свободу

Шурин экс-мэра Москвы Батурин вышел на свободу после шести лет в колонии

Виктор Батурин Виктор Батурин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин, осужденный в рамках уголовного дела о мошенничестве, вышел на свободу, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, предпринимателя задержали 1 июля 2021 года. Следствие доказало, что он пытался украсть 25% акций строительной компании «Интеко» у своей сестры — вдовы Лужкова Елены Батуриной.

Бизнесмен обратился в Арбитражный суд столицы с требованием вернуть ему долю в «Интеко», а также предоставил договор с сестрой, который оказался липовым. В суде Батурин вину не признал, в 2023 году его приговорили к шести годам колонии общего режима. Отсидел предприниматель менее половины срока.

Ранее сообщалось, что экстрадированный из Эквадора известный тренер по армрестлингу пойдет под суд в Тюмени из-за махинаций с социальными выплатами. Мужчина придумал схему по хищению бюджетных средств через фиктивные компенсации на реабилитацию инвалидов.

Москва
Елена Батурина
Юрий Лужков
суды
мошенничество
