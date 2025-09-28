Квартира за 600 млн, пчелы, агрокомплекс: кому досталось наследство Лужкова

15 лет назад Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Была выбрана максимально жесткая формулировка — в связи с утратой доверия главы государства. Какое наследство оставил супруге и детям градоначальник, как они распорядились имуществом — в материале NEWS.ru.

Почему мэра Москвы Лужкова отправили в отставку

Первые сообщения об отставке Лужкова появились на лентах информационных агентств ранним утром 28 сентября 2010 года. Как позднее объяснила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, у градоначальника было два варианта — либо подать заявление о добровольном уходе с поста, либо его отстранят с более жесткой формулировкой — утрата доверия.

«Мэр вчера вернулся из отпуска, сегодня президент подписал указ. Выводы можете сделать сами», — цитировали Тимакову информагентства.

СМИ сообщили, что отпуск предоставлялся Лужкову в том числе и для того, чтобы подобрать ему новое место работы. Однако градоначальник, судя по всему, категорически отказывался покидать свой пост. Указ главы государства был издан после того, как переговоры не увенчались успехом. Лужков управлял столицей 18 лет.

Юрий Лужков (на первом плане) Фото: Алексей Куденко /РИА Новости

Чем занимался Лужков после отставки с поста мэра Москвы

Мэр Москвы был известен большой страстью к пчеловодству. Он владел пасекой в деревне Романово Медынского района Калужской области. В июле 2019 года Лужков жаловался на то, что из-за применения химикатов владельцем расположенного поблизости рапсового поля гибнут пчелы.

По данным СМИ, пасека Лужкова насчитывала 90 пчелиных семей по 60 тысяч особей. В 2010 году Лужков, покинув кресло градоначальника, возглавил компанию «Веедерн» в Озерске Калининградской области. В рамках предприятия был создан агрокомплекс «Медовые лужки». Общая площадь хозяйства превысила пять тысяч гектаров. Экс-градоначальник активно развивал собственный проект: на территории «Медовых лужков» выращивали гречку, пшеницу, овес, ячмень и рапс. Лужков заявлял, что занимается сельским хозяйством для души.

Он намеревался поставлять гречку «Веедерн» в Москву. В частности, в январе 2019 года на сайте агрокомплекса сообщалось о намерении отгрузить в столицу около 200 тонн. На территории агрокомплекса также выращивались вешенки.

Еще одно направление деятельности агрокомплекса — мед. В 2019 году на сайте предприятия указывалось, что за первый год удалось собрать около одной тонны меда, часть из которого планировалось реализовать под брендом «Медовые лужки».

В 2017 году хозяйство бывшего мэра стало выпускать сыры «Медовые лужки». Основные направления производства — мягкие сыры, такие как бри и камамбер. «Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — рассказывал Лужков.

Оборудование для сыроварни было закуплено в Словении. Однако для производства использовалось исключительно собственное сырье, подчеркивал бывший градоначальник.

После смерти Лужкова в 2019 году СМИ сообщали, что агропромышленный комплекс под Калининградом перейдет в собственность помощника экс-градоначальника Тимура Шогенова. Директор предприятия пообещал, что хозяйство будет работать и дальше. Уставной капитал составлял 424,2 млн рублей.

Юрий Лужков и участницы фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» выступают на субботнике в музее-заповеднике «Коломенское», 2016 год Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Какое наследство оставил Лужков жене Батуриной и детям

По данным из открытых источников, большая часть активов семьи Лужковых принадлежала его супруге, бизнес-леди Елене Батуриной. У нее была коммерческая и гостиничная недвижимость по всему миру (в Великобритании, Ирландии, Австрии, Чехии, Греции, Италии, Казахстане, Марокко, на Кипре и в США). Менеджментом занималась британская управляющая компания, которая сформировала отдельный фонд. Претендовать на его активы наследники Лужкова не могли.

СМИ отмечали, что бывший мэр оставил в наследство членам своей семьи одну квартиру, расположенную в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. В 2019-м ее рыночная стоимость оценивалась в 600 млн рублей. Площадь квартиры составляла 450 квадратных метров.

Адвокат Сергей Жорин тогда предположил в разговоре с порталом Teleprogramma.pro, что часть активов Лужкова была надежно спрятана.

«В случае с Лужковым все достаточно сложно. Я не могу утверждать, потому что не знаю схему владения его активами. Очень многие состоятельные люди такого уровня не всегда являются фактическими, юридическими владельцами тех или иных активов. Очень часто они владеют чем-то через офшорные компании, через какие-то фонды и так далее», — утверждал он.

Жорин также предположил, что часть имущества была утеряна, если не была оформлена на экс-мэра.

Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кто претендовал на наследство Лужкова

У экс-мэра остались двое сыновей Михаил и Александр, которые родились в браке со второй женой Мариной Башиловой. Старшего сына Лужкова часто называют полной копией отца — он очень сильно на него похож. На сегодняшний день Михаилу уже за 60 лет. Он инженер-химик по образованию. В свое время сын Лужкова окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева. По данным СМИ, он начинал трудовую деятельность на Кусковском химзаводе. Позднее Михаил Лужков сделал карьеру топ-менеджера в дочерней компании «Газпрома».

Отсутствие информации о жизни сына Лужкова породило немало кривотолков. Ходили слухи о том, что Михаил занимается мелким бизнесом, строит бензоколонки, курирует оптовые рынки и даже имеет торговые точки в московском метро. Сын Лужкова с иронией относился к этой информации.

Вскоре после отставки экс-мэра должность заместителя гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», которую занимал его старший сын, упразднили. В компании заявили, что это решение было связано с реструктуризацией системы управления.

С тех пор Михаил Лужков ведет тихую жизнь. По некоторым данным, он занимается недвижимостью, разводит пчел, рыбачит и не общается с представителями СМИ.

Младшему сыну Лужкова Александру 53 года. Он окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. В 1994–1997 годах Александр Лужков работал менеджером в АОЗТ «Интеко». Затем в течение пяти лет он занимал должность вице-президента группы «Плаза» Умара Джабраилова. С июня 1999-го по октябрь 2000 года младший сын Лужкова входил в совет директоров подмосковного Русского земельного банка. Его основным клиентом была компания «Интеко», принадлежавшая Батуриной.

По данным из открытых источников, Александр Лужков приобретал доли других фирм. На его имя было зарегистрировано несколько юридических лиц.

Александр Лужков, 2019 год Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сын Лужкова продал часть бизнеса после ухода отца с поста мэра, когда количество выгодных заказов значительно уменьшилось.

Дочери Юрия Лужкова родились в браке с бизнес-леди Батуриной. По данным СМИ, в настоящее время Елена Лужкова живет в Лондоне и управляет активами матери. Ранее она при финансовой поддержке Батуриной открыла кафе веганской еды Yeda. Однако заведение проработало недолго и закрылось во время пандемии коронавирусной инфекции.

Младшая дочь экс-мэра Ольга Лужкова окончила в США магистратуру по специальности «Пищевые науки». Десять лет назад она открыла собственный бар в Австрии на территории одного из отелей, принадлежащих ее матери. Спустя три года заведение было продано Батуриной вместе с отелем. Впоследствии Ольга вернулась в столицу Британии и открыла студию дизайна интерьеров.

Где сейчас проживает вдова Лужкова Батурина

Предположительно, Батурина не проживает в России. Однако точно неизвестно, где она поселилась. В 2023 году СМИ сообщили, что бизнес-леди якобы владеет элитной недвижимостью в Лондоне. В ее собственности находится трехэтажный таунхаус с террасой и собственным внутренним двориком в одном из самых дорогих районов британской столицы — Мейфэре. Предположительно, здесь она проводит большую часть времени. Эта недвижимость оценивается более чем в 26 млн фунтов стерлингов.

Сообщалось, что у Батуриной якобы осталась недвижимость в Москве — четырехкомнатная квартира в отреставрированном историческом Доходном доме А. Г. Щенникова на 3-й Тверской-Ямской улице. Фасад этого здания украшен барельефами, входная группа — колоннами. Стоимость квартиры оценивалась на сумму в 150 млн рублей.

Елена Батурина во время божественной литургии в праздник Преображения Господня и Спаса нашего Иисуса Христа (Яблочного Спаса), 2025 год Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кроме того, СМИ сообщали, что вдова Лужкова якобы владеет через компанию «Резерв — Управление активами» 20 гектарами земли в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. На участке, помимо роскошного главного дома, располагаются лес, ландшафтный парк, пруд, большой корпус для гостей, небольшой — для прислуги, домик для охранников, а также два КПП. Кадастровая стоимость земли без учета построек — 1,6 млрд рублей. Еще один актив, якобы принадлежащий Батуриной на Рублевке, — особняк на 30 сотках земли в поселке Лес в чаще соснового бора. Такая дача может стоить до 200 млн рублей.

В 2024 году Батурина заняла 100-ю строчку в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России». Ее состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2010-х вдова Лужкова часто возглавляла рейтинги самых богатых женщин России, однако впоследствии ее сместили с пьедестала.

Читайте также:

«Ушла эпоха»: что сделал для Москвы Юрий Лужков

Самая богатая женщина уехала из РФ: где сейчас вдова Лужкова Елена Батурина

Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова