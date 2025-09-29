Распил наследства Лужкова, удар Зеленского по НАТО: что будет дальше

Стало известно, какое наследство оставил бывший мэр Москвы Юрий Лужков жене и детям, источники сообщили, что президент США Дональд Трамп сурово поплатился за слова о «бумажном тигре», Киев может ударить по НАТО, прикрываясь ложным российским флагом, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какое наследство Лужков оставил своей семье?

Лужков оставил в наследство членам своей семьи одну квартиру, расположенную в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. В 2019-м ее рыночная стоимость оценивалась в 600 млн рублей. Площадь квартиры составляла 450 квадратных метров.

По данным из открытых источников, большая часть активов семьи Лужковых принадлежала его супруге Елене Батуриной. У нее была коммерческая и гостиничная недвижимость по всему миру, в том числе в Великобритании, Австрии, Греции, Италии и США. Менеджментом занималась британская управляющая компания, которая сформировала отдельный фонд, претендовать на его активы наследники Лужкова не могли.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что часть активов Лужкова была надежно спрятана.

«В случае с Лужковым все достаточно сложно. Я не могу утверждать, потому что не знаю схему владения его активами. Очень многие состоятельные люди такого уровня не всегда являются фактическими, юридическими владельцами тех или иных активов. Очень часто они владеют чем-то через офшорные компании, через какие-то фонды и так далее», — объяснил он.

Юрий Лужков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

У экс-мэра остались двое сыновей Михаил и Александр, которые родились в браке со второй женой Мариной Башиловой. По некоторым данным, старший сын Михаил, которому на сегодняшний день уже за 60 лет, занимается недвижимостью, разводит пчел, рыбачит и не общается с представителями СМИ.

Младшему сыну Лужкова Александру 53 года. В 1994–1997 годах он работал менеджером в АОЗТ «Интеко», затем в течение пяти лет он занимал должность вице-президента группы «Плаза» Умара Джабраилова. С июня 1999-го по октябрь 2000 года входил в совет директоров подмосковного Русского земельного банка. Его основным клиентом была компания «Интеко», принадлежавшая Батуриной. По данным из открытых источников, Лужков-младший приобретал доли других фирм. На его имя было зарегистрировано несколько юридических лиц. После ухода отца с поста мэра Александр продал часть бизнеса.

Дочери Юрия Лужкова родились в браке с Батуриной. По данным СМИ, в настоящее время Елена живет в Лондоне и управляет активами матери. Ольга, в свою очередь, владеет в столице Великобритании студией дизайна интерьеров.

Предположительно, сама Батурина не проживает в России. Однако точно неизвестно, где она поселилась. В 2023 году СМИ писали, что бизнес-леди якобы владеет элитной недвижимостью в Лондоне. По их данным, в ее собственности находится трехэтажный таунхаус с террасой и собственным внутренним двориком в одном из самых дорогих районов британской столицы — Мейфэре.

Также сообщалось, что у Батуриной якобы осталась недвижимость в Москве — четырехкомнатная квартира в отреставрированном историческом Доходном доме А. Г. Щенникова на 3-й Тверской-Ямской улице. Фасад этого здания украшен барельефами, входная группа — колоннами. Стоимость квартиры оценивалась на сумму в 150 млн рублей.

Елена Батурина Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

По некоторым данным, вдова Лужкова владеет через компанию «Резерв — Управление активами» 20 гектарами земли в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. На участке, помимо роскошного главного дома, располагаются лес, ландшафтный парк, пруд, большой корпус для гостей, небольшой — для прислуги, домик для охранников, а также два КПП. Кадастровая стоимость земли без учета построек — 1,6 млрд рублей. Еще один актив, якобы принадлежащий Батуриной на Рублевке, — особняк на 30 сотках земли в поселке Лес в чаще соснового бора. Такая дача может стоить до 200 млн рублей.

Трамп поплатился за слова о «бумажном тигре»

Трамп после состоявшихся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что действия России на Украине не имеют смысла, и назвал РФ «бумажным тигром». Он также выразил мнение, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.

Как утверждает Telegram-канал «Полковник Чернов», заявления главы Белого дома после встречи с Зеленским — не спонтанная реакция, а часть продуманного сценария. По его данным, Трамп намеренно подыграл украинскому политику и разыграл наивность, чтобы потом дать ему возможность самому себя загнать в тупик.

«Основной замысел таков: как только на фронте у ВСУ случится очередной провал (а внутренние отчеты американских служб говорят, что это вопрос времени, учитывая истощение людских и технических ресурсов), Трамп резко сменит тон и обрушит поток критики на Зеленского. По сценарию из Белого дома, украинского политика публично назовут и лгуном, и мошенником, который годами обеспечивал США фальшивыми сводками и мифами о непрерывном героизме», — отметил источник.

По словам военкоров, так называемый бумажный тигр укусил американского лидера по-настоящему. В частности, в ночь на 27 сентября российские военные атаковали объекты ВСУ, а также энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в 11 областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

По его словам, в Винницкой области зафиксированы удары по ж/д инфраструктуре, что привело к нарушению движения поездов, в Запорожье поврежден энергетический объект, в Черниговской области нанесена атака по объектам энергосистемы и ж/д развязкам, в Николаевской области уничтожена установка РЛС возле Березнеговатого.

Всего за сутки с 26 на 27 сентября было нанесено 44 удара с применением ракет, КАБ и беспилотников, добавил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Черниговской области была уничтожена инфраструктура снабжения ВСУ, а также объекты, где хранилось западное вооружение, а в Киевской области удар пришелся по военной инфраструктуре и по объектам, связанным с обучением или размещением техники.

Кроме того, 25 сентября ударные беспилотники поразили район развертывания радиотехнических подразделений ВСУ в момент их сворачивания на запасную позицию в поселке Малая Дивица в Черниговской области, сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подлянка Киева обернется третьей мировой?

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проведение украинских диверсий в Восточной Европе под ложным российским флагом может окончиться третьей мировой войной. С предупреждением она выступила после ряда сообщений венгерских СМИ о планах Киева по проведению диверсий в Румынии и Польше.

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — сказала Захарова.

Предполагаемые диверсии с целью очернения РФ она назвала новым «Гляйвицким инцидентом».

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По имеющейся у СМИ информации, план украинских спецслужб состоит в том, чтобы найти и отремонтировать сбитые российские беспилотники, оснастить их поражающими элементами и атаковать ими Польшу и Румынию. После этого в СМИ будет запущена крупномасштабная дезинформационная кампания.

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что на Банковой действительно разрабатывается сценарий «Польша — дубль два» с использованием отремонтированных российских беспилотников «Герань» для ударов по объектам в Польше и Румынии. Однако теперь, по словам информатора, Киев готовится уничтожить какие-то объекты в этих странах, чтобы причастность России выглядела убедительно и два ближайших к границе с Украиной члена НАТО расценили это как нападение.

По мнению военных аналитиков, ответ российского лидера Владимира Путина на украинскую провокацию последует мгновенно. Эксперты не исключают, что военные объекты в Киеве и бункеры командования выжгут ракетой «Орешник». Telegram-канал «Дневник разведчика» пишет, что министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил Запад, указав, что Москва не будет мириться с эскалационными действиями.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

