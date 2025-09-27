Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 сентября 2025 в 11:14

Удары по Украине сегодня, 27 сентября: список пораженных целей, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 27 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 27 сентября

Российские военные в ночь на 27 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Винницкой, Запорожской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Сумской и Кировоградской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«После ударов по объектам севернее Полтавы в городе частично нет света. В Винницкой области были повторные удары по ж/д инфраструктуре — нарушено движение поездов. В Запорожье поврежден энергетический объект. Также удары пришлись по ж/д узлам и объектам военного производства. В Черниговской области новые удары нанесены по энергосистеме и ж/д развязкам. В Николаевской области уничтожена установка РЛС возле Березнеговатого. В Снигиревском районе был удар по скоплению бронетехники ВСУ», — отметил он.

По данным сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, в Запорожье удары пришлись по подстанции «Коммунар-1» в Коммунарском районе.

«Цели ударов наших дронов — военные и инфраструктурные объекты, используемые ВСУ для ведения боевых действий. Подстанция „Коммунар-1“ обеспечивала подачу электричества на военные производства, размещенные на территории „АвтоЗАЗа“ и расположенной по соседству с ним промплощадки. На данный момент прекращена энергоподача свыше девяти тысячам абонентов», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удары по объектам ВСУ наносились комбинированно — применялись ракеты, КАБы и беспилотники, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«26–27 сентября 2025. За сутки нанесено 44 подтвержденных удара. Основной акцент снова сделан на энергетику, логистику и военные объекты. Особенно мощно били по Черниговщине, где зафиксированы целые серии прилетов, что подтверждается сообщениями украинских источников о „масштабной атаке на энергетику“», — подчеркнул подпольщик в личном блоге.

В Черниговской области была уничтожена инфраструктура снабжения, а также атакованы объекты, где хранилось западное вооружение, в Харьковской — нанесены удары по складам или местам сосредоточения техники, в Одесской — по объектам складирования и транзитным точкам снабжения, в Николаевской — по скоплению бронетехники, в Днепропетровской — по крупным складам и ж/д инфраструктуре, в Винницкой — по объектам хранения горюче-смазочных материалов и ПВО, в Киевской — точечный удар по военной инфраструктуре и по объектам, связанным с обучением или размещением техники, добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

