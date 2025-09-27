Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 06:34

Стали известны детали ликвидации украинского десанта в ДНР

Российские военные пресекли попытку прорыва украинского десанта в ДНР

ВС РФ в Донецкой Народной Республике предотвратили попытку прорыва украинских десантников, сообщил РИА Новости оператор ударных беспилотников Южной группировки войск с позывным Сид. Он добавил, что группа из девяти военнослужащих ВСУ была ликвидирована после того, как они покинули свою боевую машину.

Ночью просочилась одна ББМ (боевая бронемашина ВСУ. — NEWS.ru), и оттуда вылезло девять человек. Они зашли тихо, их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание. По нему отработали ФАБом. Попали четко — здание сложилось, и больше оттуда никто не вышел, — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов до этого заявил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за одну неделю в зоне специальной военной операции ВС России. По его словам, это стало следствием эффективных действий российских бойцов.

