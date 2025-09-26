Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Браво»: генерал оценил недельные потери ВСУ от ударов армии России

Генерал Попов: ВСУ понесли значительные потери за прошедшую неделю

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за одну неделю в зоне специальной военной операции ВС России, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это стало следствием эффективных действий российских бойцов.

Это значительные потери для украинской армии, но не критические. У них было слишком много всего оставлено от Советского Союза. Они многое сохранили. И еще не забывайте, что главное на сегодняшний день — это помощь Запада. Как бы мы ни хотели этого, они все равно продолжают подпитывать ВСУ. Наши регулярные налеты — это только «браво» можно сказать нашему Генштабу, нашим ВС и специалистам. Планируют и делают это все военные офицеры, прапорщики, солдаты и генералы, которые находятся на переднем крае, — пояснил Попов.

Также он добавил, что ВС РФ необходимо наращивать число массированных и групповых ударов. Так, по его словам, Россия добьется еще большей эффективности в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники.

