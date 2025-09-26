Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году, условия

Когда включат отопление в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году, условия

В Москву и Санкт-Петербург пришли осенние холода, температура начала падать. Когда начнется отопительный сезон?

Когда включат отопление в Москве в 2025 году

Отопительный сезон в Москве начинается после похолодания и установления стабильной осенней погоды. Точных сроков нет, так как это зависит от фактической температуры воздуха в городе.

Решение о начале отопительного сезона принимается городскими властями. После их распоряжения в течение пяти дней тепло должно быть подано на все городские объекты. Обычно отопление в российской столице включают после того, на протяжении пяти дней среднесуточная температура держится ниже +8 градусов.

Включение и регулировка отопления проходят в несколько этапов: в первую очередь тепло приходит в школы, больницы и другие социальные учреждения. После этого — в жилые многоэтажные дома и на промышленные предприятия. Однако при необходимости тепло может быть подано на объекты социальной инфраструктуры раньше назначенной официальной даты.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что 24 сентября началось включение отопления для подготовки к зимнему сезону. В первую очередь тепло подается на социальные объекты, а потом — в жилые дома.

В 2024 году отопительный сезон в Москве начался 7 октября, в 2023 году — 3 октября, в 2022 году — 18 сентября, в 2021 году — 13 сентября.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда включат отопление в Санкт-Петербурге в 2025 году

Точная дата начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге на 2025 год тоже на данный момент не утверждена городскими властями. Решающим фактором для запуска системы теплоснабжения является устойчивое похолодание, соответствующее установленным метеорологическим нормативам.

Так, официальный старт отопительного сезона в 2025 году в Северной столице зависит от погодных условий. По действующим нормативам, подача тепла в многоквартирные дома начинается при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти последовательных дней. На основании предварительных метеорологических прогнозов, подобный температурный режим в 2025 году ожидается в интервале с конца сентября по первую половину октября.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что с 25 сентября начинают периодически подавать отопление. По его словам, в первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и соцзащиты.

В 2024 году отопительный сезон в Санкт-Петербурге начался 14 октября, в 2023 году — 6 октября, в 2022 году — 3 октября, в 2021 году — 20 сентября.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Кто получит выплаты к пенсиям к 1 октября 2025 года, какая сумма, причина

Ливни с градом и холодрыга до -2? Погода в Москве в выходные: чего ждать