Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова

Спустя почти шесть лет после смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова интерес к его семье не угасает. Дети бывшего градоначальника — двое сыновей и две дочери — строят карьеру, каждый в своей сфере. Как они сейчас живут, где работают, почивают ли на лаврах отца — в материале NEWS.ru.

Старший сын Лужкова ездил на «Запорожце»?

У экс-мэра Москвы двое сыновей Михаил и Александр, которые родились от его второй жены Марины Башиловой. Несмотря на популярность отца, оба брата всегда вели тихий и весьма скрытный образ жизни. Они не дают интервью и стараются не оказываться в центре общественного внимания.

Старшего сына Лужкова Михаила зачастую называют полной копией отца — он очень сильно на него похож. Это коренастый и круглолицый мужчина. На сегодняшний день ему уже за 60 лет. Михаил — инженер-химик по образованию. В свое время он окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева.

По данным СМИ, Михаил Лужков начинал трудовую деятельность на Кусковском химзаводе. Позднее он сделал карьеру топ-менеджера в дочерней компании «Газпрома».

Отсутствие информации о жизни сына Лужкова породило немало кривотолков. Ходили слухи о том, что Михаил занимается мелким бизнесом, строит бензоколонки, курирует оптовые рынки и даже имеет торговые точки в московском метро. Сын Лужкова с иронией относился к этой информации.

«Отношусь к ним [слухам] с чувством юмора. Забавно представить себя владельцем заводов, домов, пароходов… Наверное, некоторым людям действительно кажется, что сын столичного мэра живет в роскошной квартире, разъезжает на шикарном лимузине и проводит выходные на собственной вилле в районе Рублевского шоссе», — рассказывал в интервью СМИ Лужков-младший.

В конце 90-х он отмечал, что живет в обычной квартире, у него есть дача в Тверской области, не очень близко от столицы.

«…Не без гордости скажу, что я строил ее своими руками. Машина у меня служебная, личной пока нет. А раньше ездил на „Запорожце“, известном в народе по кличке „горбатый“. Потом позволил себе роскошь — купить подержанную „копейку“, ВАЗ-2101. „Единственное, что изменилось в твоей жизни после того, как Юрий Лужков стал мэром Москвы“, — шутили близкие друзья», — говорил Михаил.

Вскоре после отставки Юрия Лужкова осенью 2010 года должность заместителя гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», которую занимал его сын, упразднили. В компании заявили, что это связано с реструктуризацией системы управления. Однако аналитики полагали, что данный пост ликвидировали по политическим причинам.

С тех пор старший сын экс-мэра ведет тихую жизнь. По некоторым данным, он занимается недвижимостью, разводит пчел, рыбачит и не общается с представителями СМИ.

Сын бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Александр Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Александр Лужков приобретал доли в компаниях и работал с Батуриной

Младшему сыну Лужкова Александру 53 года. Он окончил экономическую академию имени Плеханова. В 1994–1997 годах работал менеджером в АОЗТ «Интеко». Затем в течение пяти лет Александр Лужков являлся вице-президентом группы «Плаза» Умара Джабраилова. С июня 1999-го по октябрь 2000 года он входил в совет директоров подмосковного Русского земельного банка. Его основным клиентом была компания «Интеко», принадлежавшая Елене Батуриной, последней супруге Юрия Лужкова.

По данным из открытых источников, Александр Лужков приобретал доли других фирм. На его имя было зарегистрировано несколько юридических лиц.

Сын Лужкова продал часть бизнеса после ухода отца с поста мэра, когда количество выгодных заказов стало значительно меньше.

О личной жизни Александра известно мало: он женат, воспитывает двух сыновей. Одного из них назвали Юрием в честь дедушки.

Александр Лужков, как и его старший брат, ведет достаточно закрытый образ жизни. По слухам, Михаил сначала негативно воспринял новые отношения отца с Батуриной. Однако со временем ему удалось наладить теплые отношения с мачехой. При этом Александр сразу подружился с Еленой.

Дочери Лужкова пошли по стопам матери

Дочери Юрия Лужкова родились в браке с бизнес-леди Батуриной. Елена Лужкова появилась на свет в 1992 году. Спустя два года родилась ее сестра Ольга. Позднее девочек отправили учиться в закрытую частную школу, учрежденную фирмой «Интеко». Елена и Ольга получили среднее образование, после чего поступили в МГУ. Впоследствии семья перебралась в Лондон.

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и их дочь Елена Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По данным СМИ, в настоящее время Елена Лужкова живет в британской столице и управляет активами матери. Ранее она при финансовой поддержке Батуриной открыла кафе веганской еды Yeda. Однако заведение проработало недолго и закрылось во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ольга Лужкова перебралась из Лондона в Нью-Йорк. Она окончила в США магистратуру по специальности «Пищевые науки». Десять лет назад дочь экс-мэра открыла собственный бар в Австрии на территории одного из отелей, принадлежащих ее матери. Спустя три года заведение было продано Батуриной вместе с отелем.

Впоследствии Ольга вернулась в столицу Британии и открыла студию дизайна интерьеров.

«Она занимается здесь, в Лондоне, дизайном интерьеров, у нее свое маленькое фриланс-агентство. Она получила образование в этой сфере, и мне кажется, что у нее действительно есть талант. Из нас двоих она более креативная, умеет рисовать», — рассказывала Елена Лужкова о сестре.

Она подчеркнула, что в свое время начала изучать политику, а сестра — экономику. «И мы смеялись, что я пойду по папиной линии, а она — по маминой. Но сейчас и у нее бизнес, и у меня бизнес. Так что, получается, обе пошли по маминой стезе», — сказала Елена Лужкова.

По ее словам, родители всегда говорили, что высшее образование очень важно. «Ты никогда не знаешь, где окажешься по жизни, а вот будет хотя бы корочка». Получишь ее, докажешь миру, что не дурак, и потом занимайся чем хочешь», — заявила она.

О личной жизни дочерей Лужкова почти ничего неизвестно. Ольга давно не общается с российской прессой. В 2016 году она разговаривала с журналом Tatler, когда Юрий Лужков был еще жив (он скончался 10 декабря 2019 года в Мюнхене. — NEWS.ru). Тогда младшая дочь бывшего мэра Москвы говорила об отношениях родителей и мечтала создать такую же крепкую семью.

«Когда вокруг столько браков распадается, а ты видишь такой идеал, не хочется разменивать себя на меньшее», — сказала она.

Читайте также:

«Ушла эпоха»: что сделал для Москвы Юрий Лужков

Королевская семья Британии: новости, Камилла в отчаянии из-за Карла III

Друг Лужкова, «враг» москвичей, молодая жена: где сейчас 91-летний Церетели