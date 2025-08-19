Королевская семья Британии: новости, Камилла в отчаянии из-за Карла III

Королева Камилла расплакалась во время торжественной церемонии, когда ветеран Второй мировой войны упомянул о болезни британского короля Карла III, передает The Daily Beast. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 19 августа?

Что со здоровьем Карла III

105-летний капитан Явар Аббас выступал на мероприятии, посвященном Дню победы над Японией. Он отложил подготовленную речь, чтобы лично поприветствовать монарха. Ветеран заявил, что хочет отдать честь «храброму королю, находящемуся здесь со своей любимой королевой, несмотря на лечение от рака».

Во время слов о здоровье короля лицо Камиллы дрогнуло, а по щеке скатилась слеза. Карл III прикрыл рот рукой, заметно растроганный выступлением и реакцией жены. Зрители ответили на речь Аббаса аплодисментами.

Тем временем издание Parade со ссылкой на источник рассказало о серьезном ухудшении здоровья Карла III. Публикация появилась на фоне слухов о развитии болезни монарха.

Инсайдер утверждает, что Карлу действительно становится все хуже и хуже.

«Я не удивлюсь, если принц Уильям и принц Гарри из-за этого станут чуть больше контактировать. Возможно, [болезнь короля] — та самая вещь, из-за которой это и произойдет», — сказал он.

Ранее стало известно, что королю стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он принимает алкоголь, чтобы ослабить боль, вызванную болезнью.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сообщил RadarOnline.

Кого угрожал убить принц Гарри

Как пишет RadarOnline, младший брат Карла III Эндрю оскорблял жену принца Гарри, заявив герцогу Сассекскому, что, по его мнению, брак с Меган Маркл «не продлится дольше месяца». Также он обвинил Гарри в том, что тот не проявил «должной осмотрительности» в отношении бывшей актрисы.

«Эндрю открыто обвинил Меган в том, что она оппортунистка, и считал, что она слишком стара для Гарри и что его племянник совершает самую большую ошибку в своей жизни. Позже Гарри сказал Уильяму, что планирует убить дядю Эндрю. Он так сильно его ненавидел», — сообщил источник.

Отношения Эндрю с Уильямом не намного лучше: тот же источник рассказал, что между ними на протяжении многих лет существовала напряженность после того, как Эндрю был груб с принцессой Кейт Миддлтон.

Кроме того, будущий король рассматривает малоизвестные конституционные инструменты, чтобы лишить опального Эндрю всех его королевских титулов.

«Он полностью осознает ущерб, который Эндрю нанес репутации монархии, и не будет избегать действий, которых его бабушка или отец, возможно, избегали. Герцогский титул Эндрю может стать предметом обсуждения, когда Уильям взойдет на престол», — заявил инсайдер.

