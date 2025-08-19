Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и создают зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 19 августа 2025 года, что известно о ликвидации офицеров, где идут основные бои?

Ситуация в Сумской области утром 19 августа

На Сумском направлении ожесточенные бои продолжаются в Юнаковке; ВС РФ продвигаются в юго-западном и южном направлениях; ВСУ после неудачных контратак в районе Степового, Варачино и Алексеевки накануне отвели понесшие потери подразделения в тыл, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники. Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки „Север“», — отметил источник.

Как утверждает канал, штурмовые подразделения ВС РФ с тяжелыми боями продвинулись вглубь Юнаковки и заняли восемь зданий, закрепляются; общее продвижение составило до 500 метров.

«На передовых позициях 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Юнаковки по-прежнему отмечается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих. Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV», — сообщили авторы.

По данным Telegram-канала WarGonzo, российские войска штурмуют приграничное село Новоконстантиновка; в районах Кондратовки и Юнаковки бои без изменений в линии боевого соприкосновения.

«В Сумском приграничье в районе Варачино, Алексеевки, Кондратовки противник мощно контратакует, территория вдоль ЛБС — в серой зоне. Появляются сообщения об усилении противником своих позиций на границе с Курской областью, где в последнее время участились атаки по Рыльску и его окрестностям», — утверждает украинский блогер Олег Царев.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ перебросили на Сумское направление подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в силовых структурах.

Суточные потери ВСУ в Сумской области перевалили за 100 человек, утверждает «Северный ветер». Также ликвидированы различные вооружения, в том числе танки и боевые машины, гаубицы, минометы, автомобильная техника и другие.

По данным канала, в Сумской области ликвидированы офицеры Вооруженных сил и Нацгвардии Украины.

«Ударом „Герани“ по позициям ВСУ уничтожен командир роты 153-го батальона теробороны майор Швабский Евгений Владимирович 08.09.1982 г. р. (позывной — Бостон)», — утверждает источник.

Также ВС РФ в ходе разведывательно-поисковых действий ликвидировали командира взвода БПЛА специального назначения 2-го полка НГУ младшего лейтенанта Кима Александра Олеговича 05.05.1979 г. р. (позывной — Кореец), добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удар по «Азову» и Купянск в окружении: новости СВО на утро 19 августа

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 августа

Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа