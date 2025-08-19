Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 августа

Украинские войска атаковали дронами территорию России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 августа?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 19 августа

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадал мирный житель в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая.

Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ, указал Гладков. Он добавил, что медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Кроме того, украинские войска 33 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, информировала пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там отметили, что всего было выпущено 33 единицы боеприпасов.

Было зафиксировано двадцать семь атак на Горловском направлении, три атаки на Донецком направлении, одна атака на Макеевском направлении, две атаки на Енакиевском направлении, говорится в публикации.

Также ВСУ осуществили массированную атаку на Волгоградскую область, указала пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обломки дрона рухнули на больницу и на территорию НПЗ, никто не пострадал.

Отмечается, что пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи. Их перевели в другие отделения, подчеркнул Бочаров.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен на территории Воронежской области, о чем сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или МЧС России.

Женщина получила ранения в результате удара украинского беспилотника по селу Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног в больницу.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Россией поздним вечером субботы, 16 августа. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что работа ПВО заняла полчаса, два дрона сбили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской.

ВСУ атаковали с помощью беспилотников Макеевку и Ясиноватую в ДНР, информировала пресс-служба управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины. Там подчеркнули, что в результате повреждены жилые дома и автомобиль.

Над Воронежской областью сбили несколько украинских дронов, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Поначалу никто не пострадал, однако позднее силы ПВО обнаружили и уничтожили еще около пяти БПЛА. Тогда ранения получил монтер пути железнодорожной станции, его госпитализировали.

В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы приступили к восстановлению линии электропередачи, отметил губернатор. Он уточнил, что в результате атаки загорелись магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.

