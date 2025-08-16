Минобороны России подсчитало число сбитых за полчаса беспилотников ВСУ МО России: силы ПВО сбили над Россией четыре украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Россией поздним вечером субботы, 16 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись три региона, работа ПВО заняла полчаса.

С 22:20 до 22:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Орловской области, — написало МО РФ.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

До этого силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников на территории России. Как рассказали в военном ведомстве, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.