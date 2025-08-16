Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 04:02

Мужчина получил ранения при атаке БПЛА на его дом в Ростовской области

Слюсарь: житель хутора Тельман в Ростовской области пострадал при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, мужчине оказали медицинскую помощь.

В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, — написал Слюсарь.

Губернатор добавил, что силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе. Он уточнил, что, по данным Минобороны России, до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

До этого силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников на территории России. Как уточнили в военном ведомстве, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
БПЛА
ВСУ
