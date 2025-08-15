Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:33

ВСУ атаковали предприятие и соцобъект в Белгороде

Гладков: из-за атак ВСУ в Белгороде повреждены производственный цех и соцобъект

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгород повреждены производственный цех и социальный объект, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за обломков БПЛА повреждения также получили фасад, кровля жилого дома и четыре автомобиля. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Один беспилотник ударил по территории предприятия <…>. Второй БПЛА атаковал социальный объект, — написал Гладков.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские беспилотники 14 августа совершили налет на Лиманский район. Он отметил, что целью был морской порт в селе Оля. Губернатор подчеркнул, что атака оказалась безуспешной — все дроны были либо подавлены, либо уничтожены. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск. Кроме того, в период с 08:00 до 11:00 мск, силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников на территории России.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
беспилотники
