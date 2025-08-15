Украинские беспилотники атаковали порт в российском регионе

Украинские беспилотники 14 августа совершили налет на Лиманский район Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. По его словам, целью был морской порт в селе Оля. Он подчеркнул, что атака оказалась безуспешной — все дроны были либо подавлены, либо уничтожены. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

14.08.2025. Астраханская область подверглась очередной атаке беспилотников ВСУ. На этот раз их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона — порт Оля. Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью. Атаки были отражены 15 августа в период с 11:00 до 14:00 мск.

До этого, в период с 08:00 до 11:00 мск, силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников на территории России. Как уточнили в военном ведомстве, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.