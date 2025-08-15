Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом

В Белгородской области ПВО сбила 11 украинских дронов за три часа

Фото: МО РФ

В четверг, 15 августа, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло с 11:00 до 14:00 мск.

С 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Таврово пострадал 12-летний ребенок. Мальчика с ранениями доставили в больницу. По словам чиновника, в результате атаки в двух домах выбиты окна, также повреждены крыши и стены. Кроме того, осколки посекли легковой автомобиль.

До этого дрон ВСУ ударил по спортивно-развлекательному комплексу «Белгород Арена». На кадрах очевидцев видно, как беспилотник влетает в стеклянный фасад здания, после чего на тротуар полетели осколки. Есть ли в результате очередной атаки пострадавшие, пока неизвестно. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

