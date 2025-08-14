В Белгородской области 12-летний ребенок пострадал в результате атаки ВСУ Гладков: 12-летний ребенок пострадал при атаке ВСУ на село Таврово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что при атаке ВСУ на село Таврово пострадал 12-летний ребенок. Мальчика с ранениями доставили в больницу.

В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, — сообщил губернатор региона.

По словам Гладкова, в результате атаки в двух домах выбиты окна, также повреждены крыши и стены. Кроме того, осколки посекли легковой автомобиль.

Ранее дрон ВСУ ударил по спортивно-развлекательному комплексу «Белгород Арена». На кадрах очевидцев видно, как беспилотник влетает в стеклянный фасад здания, после чего на тротуар полетели осколки. Есть ли в результате очередной атаки пострадавшие, пока неизвестно. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Также в Сети опубликовали еще одно видео удара дрона ВСУ в Белгороде. На кадрах беспилотник самолетного типа врезается в здание. По словам местных жителей, под атаку попала пятиэтажка. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.