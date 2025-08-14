Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:59

Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео

Дрон ВСУ влетел в стеклянный фасад «Белгород Арены»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дрон ВСУ ударил по спортивно-развлекательному комплексу «Белгород Арена». На кадрах из Telegram-канала «Жесть Белгород» видно, как беспилотник влетает в стеклянный фасад здания. После на тротуар полетели осколки. Есть ли в результате очередной атаки пострадавшие — пока неизвестно. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ ударил в здание регионального правительства, в движущийся автомобиль и здание Октябрьского районного суда. Также пострадали многоэтажки.

После Гладков принял решение перевести все государственные учреждения на дистанционный режим работы. Меры введены на фоне предупреждений о возможных провокациях Киева перед саммитом на Аляске.

Тем временем политолог Юрий Светов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский ударами по мирным жителям российских регионов стремится показать возможность вести боевые действия. По его словам, украинский лидер хочет продемонстрировать, что способен атаковать центральные районы России.

