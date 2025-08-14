Появились кадры с атакованным правительством в Белгороде

В Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром, когда он шел на работу. Пострадавших, по словам главы региона, нет.

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Слава богу, никто не пострадал, — написал Гладков.

До этого Гладков сообщил по пострадавших мирных жителях в результате двух атак ВСУ на Белгородский район. В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница. Ей диагностировали баротравму — лечение будет проходить амбулаторно.

Также Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из помещений в результате взрыва вспыхнул пожар.