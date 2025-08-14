Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:19

Появились кадры с атакованным правительством в Белгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром, когда он шел на работу. Пострадавших, по словам главы региона, нет.

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Слава богу, никто не пострадал, — написал Гладков.

До этого Гладков сообщил по пострадавших мирных жителях в результате двух атак ВСУ на Белгородский район. В Нечаевке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате водитель получил баротравму и осколочное ранение ноги. В селе Болдыревка жертвой атаки беспилотника стала местная жительница. Ей диагностировали баротравму — лечение будет проходить амбулаторно.

Также Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из помещений в результате взрыва вспыхнул пожар.

Вячеслав Гладков
ВСУ
правительства
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатского гида осудили за гибель восьми туристов на вулкане
Зеленский встретится с еще одним европейским лидером
ФСБ оценила ущерб Украины после уничтожения производства ракет «Сапсан»
Россиянин попал под атаку ВСУ и в секунды потерял машину
Профессор указал на странные детали в разговоре Зеленского с Трампом
Появились кадры с атакованным правительством в Белгороде
В МВД высказались о возможном запрете опасного аксессуара для авто
Боец ВС РФ победил соперника из ВСУ в рукопашную и вышел из засады живым
Три человека пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область
Разочарованный поездкой в Берлин Зеленский обратился к Соловьеву
МАК опроверг данные об итогах крушения Ан-24 в Приамурье
Командование ВСУ вынуждено заменять небоеспособных десантников под Сумами
Стало известно о срыве разработки дальнобойных ракет на Украине
ВС РФ поразили сразу четыре украинских завода по производству «Сапсанов»
Баклажаны как в детстве — запекаем по бабушкиному рецепту
ВС России сорвали попытку Украины произвести ракеты для атак на РФ
Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
Россиянам разрешили произносить «миллион» и «миллиард» двумя способами
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.