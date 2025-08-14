В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева В Белгороде госучреждения временно переведут на дистанционный режим работы

В Белгороде все государственные учреждения переведут на дистанционный режим работы в течение 14 и 15 августа в связи с угрозой безопасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков по итогам внеочередного заседания оперативного штаба. По его словам, решение касается всех ведомств и организаций, начиная с министерств и заканчивая МФЦ. Соответствующее объявление прозвучало на фоне предупреждений о возможных провокациях Киева перед саммитом на Аляске.

Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу, — объявил он.

Гладков добавил, что парки и учреждения с большим числом посетителей также не будут работать в ближайшие двое суток. Заведениям общепита временно запрещается осуществлять свою деятельность на открытых площадках, а все уличные массовые мероприятия отменяются вплоть до конца текущей недели. При этом крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы, 16 августа.

Глава региона объяснил введение дополнительных ограничений возросшей угрозой со стороны ВСУ. Он пообещал, что власти будут предоставлять местным жителям детальную информацию об атаках БПЛА.

Ограничения в Белгороде вводятся в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По данным Минобороны РФ, Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы сорвать саммит. Тем не менее не исключено, что под ударом окажется и российское приграничье.