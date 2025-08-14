Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:04

В Белгороде вводятся ограничения на фоне предупреждений о провокациях Киева

В Белгороде госучреждения временно переведут на дистанционный режим работы

Доброволец народной дружины «Ополчение 31» у жилого дома в Белгороде, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Доброволец народной дружины «Ополчение 31» у жилого дома в Белгороде, подвергшегося атаке беспилотника ВСУ Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде все государственные учреждения переведут на дистанционный режим работы в течение 14 и 15 августа в связи с угрозой безопасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков по итогам внеочередного заседания оперативного штаба. По его словам, решение касается всех ведомств и организаций, начиная с министерств и заканчивая МФЦ. Соответствующее объявление прозвучало на фоне предупреждений о возможных провокациях Киева перед саммитом на Аляске.

Государственным учреждениям, организациям, начиная с министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, таким как МФЦ, всю работу в течение четверга и пятницы перевести максимально на дистанционную работу, — объявил он.

Гладков добавил, что парки и учреждения с большим числом посетителей также не будут работать в ближайшие двое суток. Заведениям общепита временно запрещается осуществлять свою деятельность на открытых площадках, а все уличные массовые мероприятия отменяются вплоть до конца текущей недели. При этом крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы, 16 августа.

Глава региона объяснил введение дополнительных ограничений возросшей угрозой со стороны ВСУ. Он пообещал, что власти будут предоставлять местным жителям детальную информацию об атаках БПЛА.

Ограничения в Белгороде вводятся в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. По данным Минобороны РФ, Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области, чтобы сорвать саммит. Тем не менее не исключено, что под ударом окажется и российское приграничье.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
Россия
ограничения
регионы
БПЛА
угрозы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.