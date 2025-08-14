Названы истинные цели Зеленского при атаках на Ростов-на-Дону и Белгород Политолог Светов: атаками на Россию Зеленский хочет показать возможность воевать

Президент Украины Владимир Зеленский ударами по мирным жителям российских регионов стремится показать возможность вести боевые действия, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, украинский лидер хочет продемонстрировать, что способен атаковать центральные районы России.

Вопрос атак на Россию и на Ростов связан совершенно с другим. Зеленский доказывает, что он способен воевать, что у него есть возможности достать до центров России. Вот разбомбили мы два завода, которые производили эту пресловутую ракету «Сапсан». Ему дали деньги немцы на эту ракету. Он хотел построить ракету, которая достанет до Москвы, — объяснил Светов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома. По его данным, на двух человек, находившихся под окнами, обрушились осколки фасада и стекла, еще один пострадавший получил травмы при взрыве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого ВСУ атаковали здание правительства в Белгороде и автомобиль с тремя людьми. Губернатор области Вячеслав Гладков принял решение перевести все государственные учреждения на дистанционный режим работы. Меры введены на фоне предупреждений о возможных провокациях Киева перед саммитом на Аляске.