14 августа 2025 в 10:41

После удара дрона по жилому дому в Ростове-на-Дону пострадали люди

Трое пострадали при атаке украинского БПЛА в Ростове-на-Дону

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По предварительным данным, три человека пострадали при атаке украинского БПЛА в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT. В материале сказано, что беспилотник врезался в крышу, повреждено как минимум 10 квартир. По предварительной информации, на двух человек, которые находились под окнами дома, упали осколки фасада и стекла. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эти данные.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Очевидцы заметили в центре города огромный столб дыма. По их словам, звук взрыва был очень громким, в домах и офисах дрожали окна.

Первые кадры с места взрыва в Ростове-на-Дону попали в Сеть. На видео можно разглядеть последствия инцидента — земля усыпана осколками от выбитых стекол.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

ВСУ
Ростов-на-Дону
пострадавшие
атаки
