Опубликованы первые кадры с места мощного взрыва в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры с места мощного взрыва в Ростове-на-Дону. На видео можно разглядеть последствия инцидента — на земле разбросано множество осколков стекла.

Отмечается, что из-за взрыва окна выбило сразу в нескольких квартирах. На месте работают экстренные службы, добавили авторы канала.

По предварительным данным, дом атаковал украинских беспилотник, пострадали три человека. Источники сообщают, что повреждено как минимум 10 квартир. По информации СМИ, на двух человек, которые находились под окнами дома, упали осколки фасада и стекла. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Как пишет Telegram-канал SHOT, для атаки на город ВСУ использовали БПЛА «Аэропракт» — «Летучая лисица». Очевидцы сообщили, что видели его пролет за несколько минут до взрыва в жилом доме.

До этого дрон ВСУ ударил по движущейся машине в центре Белгорода. На кадрах видно, что водитель успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя.