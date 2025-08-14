Россиянин попал под атаку ВСУ и в секунды потерял машину Гладков показал, как дрон ВСУ уничтожил машину в центре Белгорода

Дрон ВСУ удар по движущейся машине в центре Белгорода. На кадрах, опубликованных главой региона Вячеславом Гладковым в Telegram-канале видно, что водитель чудом остался жив – он успел выбежать до того, как транспортное средство охватило пламя. Очевидцы бросились на помощь пассажирам — они вытащили их и оказали первую помощь.

По словам Гладкова, мужчина получил множественные осколочные ранения, его супруга – ожог предплечья. Они доставлены в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

До этого в Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром, когда он шел на работу. Пострадавших, по словам главы региона, нет.