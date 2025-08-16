Гладков рассказал о раненных из-за атаки дронов ВСУ на Белгородскую область Гладков: одна женщина пострадала при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Женщина получила ранения в результате удара украинского беспилотника по селу Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног в больницу.

После оказания необходимой помощи она будет переведена в городскую больницу № 2 города Белгорода. У транспортного средства выбиты стекла и посечён кузов, — отметил он.

Ранее в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области местный житель получил ранения в результате украинской атаки. Как уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, мужчине оказали медицинскую помощь. Средства ПВО отразили атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, уничтожены четыре БПЛА самолетного типа.

До этого силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников на территории России. Как рассказали в военном ведомстве, семь дронов было уничтожено над Белгородской областью, шесть — над Крымом, один — над акваторией Черного моря.