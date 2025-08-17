Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за последние семь дней нейтрализовала 802 атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные продолжают практиковать массированные ночные обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием дронов «Лютый».

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 802 террористических атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 469 беспилотников, над Горловкой — 333. Украинские боевики продолжают применять тактику массированных ночных налетов на города Республики, — написал Пушилин.

Ранее Пушилин говорил, что на Красноармейско-Дмитровском направлении зафиксировано усиление украинской группировки. Глава ДНР сообщил о переброске ВСУ дополнительных резервных подразделений в этот район. По его данным, украинское командование также предпринимает попытки организовать контратаки. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении ударов по местам сосредоточения украинской военной техники и артиллерийских систем в ДНР. В числе пораженных целей он назвал город Доброполье. Минобороны РФ эти данные не комментировало.